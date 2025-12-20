La Spezia e provincia Sport

Calcio, lo Spezia dorme fino al 70′ poi si sveglia ma il Frosinone era già scappato: 2-1

Come era prevedibile lo Spezia torna da Frosinone con una sconfitta di misura che aggrava la sua posizione di classifica sempre in piena zona C. La squadra di Donadoni inesistente per circa 70′ gioca con carattere e piglio gli ultimi 20′ realizzando la rete soltanto a tempo scaduto a partita ormai compromessa. Bene il Frosinone dell’ex Alvini che merita il primo posto in classifica e una vittoria costruita con intelligenza e qualità. Ciociari avanti già al 16′ con Bracaglia in mischia, al 25′ palo di Kvernadze e il primo tempo si chiude con queste due emozioni. Nella ripresa i padroni di casa passano subito sul 2-0 con Ghedemis che batte il portiere ligure. Spezia fin qui mai in partita, mai pericoloso. Solo nel finale Beuratto trova la rete della bandiera a tempo scaduto per  il 2-1 conclusivo.

Frosinone – Spezia: 2-1;

Reti: 16′ Bracaglia (F), 74′ Ghedjemis (F), 93′ Beruatto (S);

Ammoniti: 36′ Raimondo (F), 49′ Bracaglia (F), 91′ Esposito (S);

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Calvani, Cittadini, Monterisi, Bracaglia (75′ Marchizza); Calò (84′ Biraschi), Cichella (62′ Gelli), Koutsoupias, Ghedjemis, Kvernadze (84′ Barcella); Raimondo (62′ Zilli).

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Wiśniewski, Hristov (59′ Candela), Cistana; Vignali, Bandinelli, Nagy (59′ Esposito), Cassata (80′ Lapadula), Beruatto; Soleri (71′ Di Serio), Artistico (71′ Vlahovic).

