Presentato l’ambulatorio “Santa Margherita Ligure in Salute” che amplia la rete dei servizi territoriali integrati

È stata siglato questo pomeriggio l’accordo che sancisce l’avvio dell’ambulatorio territoriale integrato “Santa Margherita Ligure in Salute”, che ha sede in via G.B. Larco, 5 a Santa Margherita. Oltre all’Asl 4, il progetto coinvolge attivamente il Comune, la Croce Rossa e la Croce Verde di Santa Margherita, la Caritas, la Cooperativa sociale ETS I Germogli, firmatari dell’accordo.

Ospitato nei locali comunali, l’ambulatorio ha l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la qualità dei servizi sanitari di base per gli abitanti della zona, secondo un modello di sanità diffusa, personalizzata e di prossimità promosso coinvolgendo gli stakeholder del territorio.

«L’intento principale – spiega il direttore generale dell’Asl 4, Paolo Petralia – è creare un centro socio-sanitario territoriale integrato, capace di rispondere a diverse esigenze di salute in modo coordinato e proattivo, con attività infermieristiche, mediche e assistenziali. Anche questa volta, abbiamo adottato la logica partecipativa del Community Building, coinvolgendo tutte le realtà locali, a partire dal Comune fino alla Croce Rossa e Verde, la Caritas, la Cooperativa sociale I Germogli e medici volontari, per esercitare ruolo di prossimità soprattutto verso le persone in maggiore condizione di fragilità».

«Siamo lieti di dare il via al progetto – dichiara l’assessore ai Servizi alla persona, Alessandro De Giovanni – che ha l’obiettivo di favorire la medicina di prossimità, integrare i servizi sanitari e sociali e promuovere la prevenzione e l’educazione sanitaria, con particolare attenzione alle persone più fragili. Abbiamo coinvolto diversi attori del nostro territorio e speriamo in futuro di potenziarlo ulteriormente».

L’ambulatorio integrato “Santa Margherita in Salute” offre i seguenti servizi:

Attività ambulatoriali di Asl 4

Infopoint con un operatore sanitario presente martedì e giovedì, dalle 9.30 alle 12, per educazione alla salute;

con un operatore sanitario presente martedì e giovedì, dalle 9.30 alle 12, per educazione alla salute; Ambulatorio medico a bassa complessità condotto da un medico volontario della Croce Rossa presente due giorni alla settimana, secondo il calendario mensile comunicato.

Il medico, che potrà visualizzare i dati sanitari dei pazienti residenti e la prescrizione dematerializzata, sarà disponibile per visite, prescrizioni di farmaci ed esami diagnostici (questi ultimi solo per non residenti), medicazioni, consulenza e collegamento con i medici di Medicina Generale dei pazienti residenti;

Supporto per assistenza a distanza attraverso la telemedicina ;

; Servizio infermieristico , dal lunedì al venerdì, con Punto prelievi dalle 8 alle 9.30, e attività ambulatoriale dalle 10 alle 12;

, dal lunedì al venerdì, con Punto prelievi dalle 8 alle 9.30, e attività ambulatoriale dalle 10 alle 12; Presenza di un infermiere volontario della Croce Verde 2 ore alla settimana per lievi medicazioni, iniezioni, misurazione glicemia capillare, pressione arteriosa e saturazione;

della Croce Verde 2 ore alla settimana per lievi medicazioni, iniezioni, misurazione glicemia capillare, pressione arteriosa e saturazione; Elettrocardiogramma (ECG) con refertazione da remoto al giovedì, dalle 11 alle 12;

(ECG) con refertazione da remoto al giovedì, dalle 11 alle 12; Attività di prevenzione ed educazione in ambito odontoiatrico , rivolto in particolare a persone fragili e alle persone con disabilità, con la presenza un giorno al mese di un medico odontoiatra volontario;

, rivolto in particolare a persone fragili e alle persone con disabilità, con la presenza un giorno al mese di un medico odontoiatra volontario; Campagne di prevenzione e screening stagionali, vaccinazione di prossimità e attività medico-specialistica con gli ambulatori mobili Gulliver o Super Gulliver;

e screening stagionali, vaccinazione di prossimità e attività medico-specialistica con gli ambulatori mobili Gulliver o Super Gulliver; Segretariato sociale svolto dagli Assistenti Sociali del Comune insieme al medico volontario per attività di ascolto e orientamento delle persone, facilitazione dell’integrazione socio-sanitaria, supporto alle associazioni del territorio attive nel progetto.

I servizi sono rivolti alla popolazione residente, ai turisti e alle persone in condizione di fragilità, che possono accedere senza prenotazione. Le prestazioni sono gratuite per i residenti (salvo i casi in cui è previsto il pagamento di un ticket); per i non residenti è richiesto il pagamento del ticket di 20 euro tramite bollettino PagoPA fornito dagli Operatori al termine della visita.

L’accordo “Santa Margherita Ligure in Salute” è stato presentato e siglato nell’ambito del patto “Comunità in Salute – Santa Margherita, Portofino, Zoagli”, sottoscritto questo pomeriggio dai rispettivi Sindaci e dal direttore generale dell’Asl4.

Informazioni sull'autore del post