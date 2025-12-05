Genova, vermi nella pasta in mensa in 5 scuole primarie: scattano le sanzioni

Vermi nella pasta nella mensa di cinque primarie di Genova. Il Comune di Genova ha già messo in moto tutte le azioni necessarie a effettuare controlli coinvolgendo la Asl. Il Comune ha emesso un rapporto di non conformità con una prima penale di 5mila euro mentre l’azienda di ristorazione ha fornito marca, lotto e scadenza delle mezze penne e ha riconosciuto alle famiglie il rimborso del pasto.

