Cronaca Genova

Genova, vermi nella pasta in mensa in 5 scuole primarie: scattano le sanzioni

Posted on Author Redazione Comment(0)

Vermi nella pasta nella mensa di cinque primarie di Genova. Il Comune di Genova ha già messo in moto tutte le azioni necessarie a effettuare controlli coinvolgendo la Asl. Il Comune ha emesso un rapporto di non conformità con una prima penale di 5mila euro mentre l’azienda di ristorazione ha fornito marca, lotto e scadenza delle mezze penne e ha riconosciuto alle famiglie il rimborso del pasto.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Genova Genova e provincia Imperia e provincia In Primo Piano

In Liguria i livelli di benessere più bassi di tutto il Nord-ovest

Posted on Author Redazione

La Liguria ha il livello di benessere più basso di tutto il Nord-ovest. Lo si desume da uno studio dell’ISTAT. Sono 70 gli indicatori su cui è stata costruita la statistica: istruzione, lavoro, salute, ambiente servizi e molti altri. Nell’ultimo anno di riferimento il 39,7% degli indicatori colloca le province liguri nella classe alta e […]
Cronaca Genova In Primo Piano

Attacco hacker alla REgione Liguria, Toti: “Nessuna criticità emersa dopo controlli”

Posted on Author Redazione

Alla segnalazione dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) su un attacco informatico a danno di “decine di sistemi”, sia in Italia che in altri paesi, ha fatto seguito un’ondata di comprensibile preoccupazione per le possibili conseguenze. Nel primo pomeriggio, il comunicato diffuso dal governo dopo il vertice tenutosi a Palazzo Chigi ha ridimensionato l’eco di […]
Cronaca In Primo Piano

Allerta meteo rossa, scuole chiuse lunedì a Genova, Savona e Sanremo: l’elenco

Posted on Author Redazione

In virtù dell’allerta meteo di tipo rosso in vigore domani su gran parte della regione. Tutte le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse a Genova, Savona e Sanremo e comunque in tutti i comuni interessati dall’allerta rossa. Per quelli in allerta arancione questa è la situazione con scuole chiuse a: Alassio Albenga Albisola […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *