La città entra nel vivo delle feste con “Spezia Christmas”

La Spezia si prepara a vivere la magia delle feste con “Spezia Christmas”, un’iniziativa che trasformerà il cuore della città in un luogo di incontro, divertimento e tradizione. Nei tre weekend di dicembre che precedono il Natale, le piazze del centro si animeranno con giochi artigianali, giostre fantasiose e lezioni di ballo aperte a tutti, regalando un’atmosfera fiabesca e accogliente.

Il programma è stato presentato questa mattina al Palazzo Civico nel corso di una conferenza stampa dal Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dall’Assessore al Commercio Alberto Giarelli, da Leonardo Pischedda e Eleonora Rossi di Artificio 23, società che insieme al Comune della Spezia ha organizzato l’iniziativa.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Il Natale è un momento magico, di speranza e di sguardo verso il futuro, uno dei periodi più belli dell’anno da vivere e festeggiare insieme, e con il ricco programma di eventi di “Spezia Christmas” vogliamo offrire a bambini e famiglie occasioni di divertimento nelle piazze della città, trasformandole in luoghi vivi e accoglienti grazie a giochi, giostre, esperienze, musica, balli e molte opportunità di incontro. I tre weekend di iniziative che presentiamo oggi si affiancano alle molte attività già annunciate per avere alla Spezia un Natale speciale, che accende il cuore della città e valorizza il territorio e la sua comunità.”

Questa manifestazione non è solo un’occasione per vivere la gioia delle feste, ma anche un modo per rendere La Spezia più bella e ospitale, dando impulso al commercio cittadino.

Nei primi tre fine settimana di dicembre, compresa la giornata dell’Immacolata, piazza Garibaldi, Largo Caffarata e Piazza del Bastione diventano presidi fissi di gioco e divertimento, con appuntamenti gratuiti che si estendono dalla mattina al tardo pomeriggio.

Un’atmosfera fiabesca e vivace avvolge le strade e le piazze del centro, trasformando la città in un parco divertimenti per tutte le età.

Tutte le attività sono gratuite e a ingresso libero.

Orari: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30

IL PROGRAMMA

6-7-8 dicembre 2025

Piazza Garibaldi, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30



L’arte del gioco – Giochi in legno artigianali, di una volta e dal mondo

Le creazioni della falegnameria L’arte del gioco si ispirano ai giochi di una volta, semplici e intuitivi, ma rivisitati in chiave contemporanea e arricchiti con un pizzico di creatività, scegliendo con cura materiale di recupero.

Largo Caffarata, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30



Il CiclOtto – Giostra sostenibile, fiabe e bolle di sapone

Il CiclOtto è una giostra a pedali, autoprodotta da Michele Fortunato, che si basa su concetti di sostenibilità ambientale. Michele pedala e gioca con i bambini a bordo della giostra con gli strumenti della giocoleria, in un microambiente evocativo immerso nei colori, forme e suoni ispirati alla natura.

Piazza del Bastione, dalle 16.30 alle 19.30

Lezioni di ballo aperte a tutti

Salsa e bachata – a cura della scuola di ballo La Maison de la Danse_6 dicembre

Hip Hop – a cura della scuola di ballo Street City Project_7 dicembre

Tango e Milonga – a cura della scuola di ballo Planet Dance Akademy Ballomania_8 dicembre

13-14 dicembre 2025

Piazza Garibaldi, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30



Officina Clandestina – Luna park in legno riciclato

Giochi antichi, pesche, giochi di mira, trampoli, giochi da tavolo tradizionali…un’area giochi in legno recuperati dalla tradizione, dalla memoria e dall’inventiva. Officina Clandestina nasce per riappropriarsi dell’arte del gioco attraverso la costruzione di giochi di legno, semplici e divertenti, realizzati riciclando materiali di scarto.

Giochi d’Aria – Aquiloni giganti di Erewhon Teatro

La piazza sarà invasa da aquiloni di diverse forme, colori, dimensioni, per correre e farli decollare sfidando il vento. Una collezione di creazioni originali, realizzate da Erewhon Teatro con materiali di recupero.

Largo Caffarata, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30

RiCiclo – Carosello a pedali di Lucio Schippa

Una curiosa eco-giostra, su cui girano otto cavallini fatti con materiali di riciclo, spinti dal giostraio, anche lui “a cavallo” … di una bicicletta! Un viaggio a ritroso nella semplicità dei gesti, regala stupore agli adulti che, incantati, restano a guardare.

Piazza del Bastione, dalle 16.30 alle 19.30



Lezioni di ballo aperte a tutti

Lindy Hop – a cura di Spezia Lindy Hoppers APS_13 dicembre

Bachata, ballabili e Cha cha cha – a cura della scuola di ballo ASD Royal Dance Liguria_14 dicembre

20-21 dicembre 2025

Piazza Garibaldi, 20-21 dicembre dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30



Caimercati – Giochi artigianali, ombre cinesi e guardaroba vintage

Aree gioco costruite artigianalmente con legno e materiali di recupero, danno vita a nuovi luoghi capaci di divertire persone di tutte le età. Giochi di abilità, giochi fisici, giochi di luci/ombre e abiti vintage e clowneschi, provenienti da antichi bauli e soffitte di tanti luoghi lontani, per sognare e trasformarsi in mille modi.

Area giochi AND_Giochi della falegnameria Diversamente Mobili con Claudia Rifaldi

Un’area giochi ideata e prodotta da Diversamente Mobili, laboratorio di falegnameria per l’avviamento professionale di ragazzi con disabilità.

Largo Caffarata, 20-21 dicembre dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30



Vache de Manège – giostra musicale di Théâtre de la Toupine

Una divertente giostra composta da mucche fantasiose che trasportano i bambini attraverso il loro pascolo e il loro mondo sonoro, a ritmo di un particolare organo. Anche gli adulti sono chiamati a partecipare, e se hanno dimenticato l’antica arte della mungitura, dovranno impararla, perché senza di loro l’intera operazione non può andare avanti! Una giostra sorprendente, della compagnia francese Théâtre de la Toupine.

Lezioni di ballo aperte a tutti

Charleston – a cura di Spezia Lindy Hoppers APS_20 dicembre

Hip hop, Afro hip hop e Street Modern Jazz – a cura della scuola di ballo Centro Danza Dancing Project_21 dicembre

piazza del Bastione, 20-21 dicembre dalle 16.30 alle 19.30

Vie cittadine, 20 dicembre pomeriggio

La fanfara di Circa Tsuïca

Una fanfara di ottoni energica e divertente, della compagnia francese Circa Tsuïca, invade le strade cittadine con la sua musica travolgente e le sue acrobazie.

Il Natale è il momento in cui La Spezia si veste di luce e calore. Con questa iniziativa l’Amministrazione comunale vuole offrire a famiglie, bambini e visitatori un’esperienza unica, che unisce tradizione, creatività e socialità. Un’occasione per vivere insieme la magia delle feste e sostenere il tessuto commerciale locale.

