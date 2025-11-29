Nasce “In Stile Sarzana” il progetto pensato per valorizzare l’identità commerciale della città

Un nuovo progetto di marketing commerciale, voluto dall’assessorato al ramo guidato da Luca Ponzanelli, approvato dalla Giunta di Cristina Ponzanelli con atto n. 50 dello scorso marzo, e realizzato con il supporto di Alma Agency a cui è stato affidato con determinazione n.300 del Suap a firma del dirigente Mugnani.
L’iniziativa parte da un punto fermo: Sarzana ha un’identità distintiva, uno stile riconoscibile che la rende unica, un tratto che emerge nei suoi luoghi, nelle sue attività storiche, nei dettagli, nei sapori, nelle botteghe e soprattutto nelle persone che la animano ogni giorno.
Il progetto parte proprio da questa consapevolezza e la trasforma in un racconto collettivo, mettendo al centro la comunità.
“In Stile Sarzana” si fonda su tre obiettivi principali: riconoscere e rendere visibile l’unicità di Sarzana, il suo stile, il suo modo particolare di accogliere e di vivere gli spazi, che da sempre la contraddistingue.
Per questo progetto coinvolgere i cittadini in un progetto corale, in cui sono loro stessi a rappresentare la città e a dare voce alla sua identità, costruendo uno strumento condiviso per rafforzare commercio, cultura e attrattività, grazie a una narrazione coerente e facilmente riconoscibile.
L’iniziativa vuole così valorizzare la tradizione commerciale del centro storico, rafforzando il ruolo del commercio locale e dell’esperienza cittadina come elementi identitari. Ecco che il racconto visivo che parte dalle persone
include due shooting fotografici e video ambientati in luoghi simbolici della città e legati tratti distintivi della sarzanesità come la pasticceria, la ristorazione, le festività di Natale e Capodanno, l’antiquariato, alimentari, aperitivo, abbigliamento. Gli scatti raccontano momenti tipici della vita sarzanese e prodotti che contraddistinguono Sarzana, dalla spungata, alla farinata calda, dallo shopping nei negozi del centro, a una cena tra i vicoli, mostrando la città e le persone che la vivono.
Per rappresentare questa identità è stato sviluppato un nuovo logo “In Stile Sarzana”, un segno semplice, pulito e immediatamente riconoscibile che possa essere utilizzato da commercianti, attività e realtà locali per rafforzare un’immagine condivisa.
Il progetto prevede anche la creazione di una linea di materiali coordinati per le attività commerciali: Carta da regalo con il nuovo logo “In Stile Sarzana”, biglietti di auguri, chiudi pacco e adesivi.
Strumenti semplici ma concreti, pensati per rendere riconoscibile l’esperienza d’acquisto nel centro storico e rafforzare l’identità comune soprattutto durante il periodo natalizio.
Prevista anche una campagna diffusa sul territorio attraverso affissioni nelle vie e piazze principali anche su spazi ad alta visibilità nel territorio regionale e una campagna digitale con contenuti social su Visit Sarzana.
