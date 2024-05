La Spezia, tutto pronto per la “Giornata Internazionale dei Musei”

Posted on

Oggi in Curia il vescovo della Diocesi di Savona-Noli monsignor Calogero Marino ha incontrato gli operatori dei mass media locali in occasione della festa del patrono san Francesco di Sales. Il titolo dell’iniziativa riprendeva quello del messaggio di papa Francesco per la 56esima Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali, “Ascoltate!”, che si celebrerà quest’anno. La lettura […]