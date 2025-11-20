Attualità Formazione Genova

Genova, domani al Festival “Orientamenti” il MinistroZangrillo

Posted on

Domani, venerdì 21 novembre, il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo sarà al Festival Orientamenti.

Alle 10.30 verrà accolto dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci e dall’assessore alla Programmazione FSE Marco Scajola che lo accompagneranno in una visita all’esposizione. Alle 12 il ministro sarà in Sala Levante per parlare agli studenti sul tema “Sblocca il tuo potenziale. La pubblica amministrazione incontra i giovani”.

All’incontro, moderato da Francesca Tiezzi, parteciperà, oltre all’assessore Scajola, anche l’ assessore all’Istruzione e alla Formazione Simona Ferro.

