Genova, Festival “Orientamenti”; anche oggi 30.000 presenze

Sono circa 30mila, dato delle 18, le presenze registrate alla terza giornata del Festival Orientamenti, in corso ai Magazzini del Cotone nel Porto Antico di Genova fino a venerdì 21 novembre: un dato che, a fine giornata, sarà sicuramente più significativo, tenendo conto che questa sera gli stand e i percorsi di orientamento del festival saranno aperti fino alle 21.30 per estendere il più possibile l’accesso, facilitando quello ad esempio dei genitori dei ragazzi. Attese nella fascia tra le 18 e le 21.30 circa 7mila persone.

Regione Liguria specifica inoltre che, nell’ambito del Festival Orientamenti 2025, a causa dei forti disagi alla viabilità registrati oggi a Genova per il protrarsi delle manifestazioni dei lavoratori dell’ex Ilva, è stato necessario sospendere l’arrivo di diversi pullman provenienti da Imperia e Savona. La decisione è stata assunta per evitare che gli studenti rimanessero bloccati nel traffico. I dati di affluenza odierna sono pertanto condizionati dalle difficoltà di spostamento registrate per gli arrivi dal Ponente.

I principali appuntamenti della giornata di oggi, oltre all’incontro con il viceministro al Lavoro e alle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci, hanno avuto al centro i temi del cinema e dello sport. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di incontrare la pallavolista Stella Nervini, giovane stella di questo sport che, a soli 22 anni, può già fregiarsi del titolo di Campione del mondo.

Cinema protagonista appunto grazie agli incontri “Il cinema come linguaggio universale” e “Cosa si nasconde dietro lo schermo del cinema?”, oltre all’incontro “A scuola di privacy”, con il Presidente Autorità Garante per la protezione dei dati personali Pasquale Stanzione.

Domani, venerdì 21 novembre, ultima giornata di questa trentesima edizione di Orientamenti, la prima su 4 giorni. Tra i principali appuntamenti in programma:

Alle 9.30 nella sala Grecale, l’incontro dal titolo “La Corte costituzionale: i suoi compiti e l’importanza nella vita di tutti i giorni”. Dialogo- intervista con l’Avvocato Roberto Cassinelli, giudice della Corte costituzionale, intervistato dal giornalista Pietro Senaldi;

Alle 10 nella Sala 1 del cinema The Space l’incontro e matinée ‘Musica: tradizione e intelligenza artificiale’ con Christian Lavernier e Jacopo Baboni Schilingi;

Alle 12 nella sala Levante, l’incontro con il ministro della Pubblica istruzione Paolo Zangrillo, a cui parteciperanno l’assessore alla Formazione Simona Ferro e l’assessore alla Programmazione FSE Marco Scajola;

Alle 14.30, nella sala Levante l’incontro con il ministro della Disabilità Alessandra Locatelli, a cui parteciperanno l’assessore alla Formazione Simona Ferro e l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò;

Alle 18 nella sala Grecale “C’ero una volta: cercare la propria storia”, incontro con lo scrittore Alessandro D’Avenia.

Il programma completo delle prossime giornate e le modalità di iscrizione agli eventi sono disponibili sul sito ufficiale del Festival Orientamenti, www.orientamenti.regione.liguria.it.