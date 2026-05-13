Bike experience : le Antiche Vie del Sale riaprono i sentieri del commercio e della memoria

AlassioxFun, in collaborazione con l’Associazione Antiche Vie del Sale e con il contributo della Fondazione De Mari, propone un ciclo di esperienze cicloturistiche guidate e gratuite alla scoperta dei territori tra Alassio e l’Alta Valle Arroscia.

Da Borghetto Santo Spirito a Laigueglia, passando per Garlenda, Ortovero, Albenga, Cisano sul Neva, Nasino, Vendone e Arnasco: tre domeniche di pedalata lenta attraverso paesaggi che custodiscono secoli di storia. Prende forma così il programma cicloturistico promosso da AlassioxFun, reso possibile dalla collaborazione con l’Associazione Antiche Vie del Sale e dal sostegno della Fondazione De Mari, nell’ambito del progetto “Strade del Mare”.

Le uscite — completamente gratuite per tutti i partecipanti — si svolgeranno su percorsi ad anello di circa 35/40 chilometri su strade asfaltate e sterrate senza difficoltà tecniche, pensati per essere accessibili a ogni ciclista amatoriale. Accompagnato da due guide esperte, ogni gruppo potrà contare su un massimo di 30 partecipanti. Le date fissate sono domenica 17 maggio (prima tappa, con partenza da Borghetto Santo Spirito), domenica 21 giugno (seconda tappa, Garlenda) e mercoledì 9 settembre (terza tappa, Laigueglia). Le biciclette a pedalata assistita renderanno i percorsi accessibili a tutti, indipendentemente dalla preparazione fisica.

A rendere possibile l’iniziativa è la sinergia tra enti, associazioni e volontari che hanno scelto di fare del cicloturismo uno strumento concreto di promozione e destagionalizzazione del territorio. Lungo questi sentieri — antiche vie del sale che dalla costa ligure risalivano verso l’entroterra e oltre le Alpi — transitavano non soltanto merci, ma alleanze tra persone, culture e comunità. Oggi quegli stessi tracciati tornano a vivere grazie al progetto “Strade del Mare”, finanziato dalla Fondazione De Mari e ideato per valorizzare il binomio costa-entroterra che caratterizza l’identità più autentica della Liguria.

«Tornare a percorrere le Antiche Vie del Sale significa riannodare un filo spezzato tra i borghi dell’interno e il mare, tra chi ha sempre vissuto di quel legame e chi oggi lo scopre per la prima volta. Queste iniziative non sono semplici escursioni: sono atti di memoria e di futuro, occasioni per ricordare che il nostro territorio vale ben oltre la stagione estiva e la costa» — sottolinea Alessandro Navone, Presidente dell’Associazione Antiche Vie del Sale.

«Il cicloturismo è oggi uno dei segmenti più dinamici del turismo sostenibile, capace di intercettare un pubblico motivato, attento al territorio e disposto a scoprirlo a ritmo lento. Comunicare questi percorsi significa raccontare non soltanto chilometri e dislivelli, ma storie, leggende e saperi legati al sale che ha dato vita a scambi e alleanze tra genti di mondi apparentemente lontani» — evidenzia Franco Laureri, Responsabile Comunicazione e Marketing dell’Associazione Antiche Vie del Sale.

«La collaborazione con l’Associazione Antiche Vie del Sale è per AlassioxFun un passo naturale e necessario. Crediamo che la forza di un territorio stia nella sua capacità di costruire reti: tra comuni, tra associazioni, tra comunità. Questi percorsi cicloturistici non collegano soltanto punti su una mappa, ma persone, storie e visioni di sviluppo condiviso. AlassioxFun è orgogliosa di essere parte di questo progetto» — aggiunge Giorgio Nannei, Presidente di AlassioxFun.

Il progetto “Strade del Mare” è stato progettato da Daniela Carrea, che ha curato la struttura dell’iniziativa finanziata dalla Fondazione De Mari. La progettista ha lavorato per costruire un’offerta cicloturistica che sapesse coniugare accessibilità, valorizzazione del patrimonio storico-paesaggistico e coinvolgimento delle comunità locali, in un’ottica di sviluppo sostenibile del territorio.

I Comuni attraversati — Borghetto Santo Spirito, Garlenda, Ortovero, Albenga, Cisano sul Neva, Nasino, Vendone, Arnasco e Laigueglia — rappresentano un mosaico di culture, architetture e paesaggi che il cicloturismo ha il potere unico di restituire nella loro interezza, a quella velocità giusta in cui ogni curva rivela qualcosa di inaspettato.

LE DATE DEL PROGRAMMA

1ª tappa — domenica 17 maggio 2025 | Borghetto Santo Spirito

2ª tappa — domenica 21 giugno 2025 | Garlenda

3ª tappa — mercoledì 9 settembre 2025 | Laigueglia

Partecipazione gratuita. Percorsi ad anello di circa 35/40 km su strade asfaltate e sterrate, senza difficoltà tecniche. Disponibilità di biciclette a pedalata assistita. Massimo 30 partecipanti per tappa, accompagnati da 2 guide esperte.

Informazioni sull'autore del post