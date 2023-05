Calcio, ultima gara in casa per la Sampdoria: alle 20.45 al “ferraris” arriva il Sassuolo

Tipica partita di fine campionato tra una squadra retrocessa da tempo e un’altra già salva. Sampdoria-Sassuolo, in programma stasera alle 20.45 allo stadio “Ferraris” di Genova segnerà il passo di addio dei blucerchiati alla Serie A con l’ultima gara della stagione nello stadio di casa in attesa di conoscere il futuro del club illuminato da qualche spiraglio di luce. Nella gara di andata i blucerchiati vinsero una delle quattro gara vittoriose nel corso della stagione. I neroverdi sono reduci da 4 sconfitte esterne consecutive, ultimo successo all’Olimpico di Roma a Marzo, 3-4. Tanti gli assenti tra i blucerchiati: Audero, Conti, De Luca, Pussetto, Yepes; il solo Laurentiè è out tra gli emiliani.

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia; Amione, Nuytinck, Gunter; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Djuricic; Quagliarella, Gabbiadini

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ferrari, Erlic, Rogerio; Frattesi, M. Lopez, M. Henrique; Berardi, Pinamonti, Bajrami

I PRECEDENTI

Vittorie Sampdoria 3 (ultima nel febbraio 2022, 4-0)

PAreggi 2

Vittorie Sassuolo 4 (ultima nel dicembre 2020, 3-2)

Informazioni sull'autore del post