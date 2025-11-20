Genova, smobilitato alle 19.30 il presidio dei lavoratori ex-Ilva

Il presidio dei lavoratori dell’Ex-Ilva che per 2 giorni ha bloccato Genova è stato smobilitato. La decisione è arrivata dopo l’incontro in prefettura e la assemblea in piazza di oggi. La convocazione da parte del ministro Urso dei sindacati è stato valutato come un primo passo importante. All’incontro che si è svolto in prefettura alle 17.30 ha partecipato la sindaca Silvia Salis, il presidente della Regione Marco Bucci insieme ai rappresentanti dei lavoratori.
