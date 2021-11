Manutenzione degli strumenti elettromedicali negli ospedali e nelle asl liguri: Filcams e Fiom Cgil Genova: “A fronte di gravi anomalie, chiesto e ottenuto un tavolo istituzionale”

L’oggetto della denuncia di Filcams e Fiom riguarda l’occupazione legata all’appalto regionale per il servizio di manutenzione degli strumenti elettromedicali negli ospedali e nelle Asl liguri che coinvolge circa sessanta lavoratori sul territorio regionale di cui una cinquantina sul territorio genovese.

Un cambio di appalto che sta prendendo una piega pericolosissima, con la Hospital Consulting, l’azienda che è subentrata nell’appalto, che ha proceduto in modo unilaterale alla firma dei contratti di assunzione per la prima tranche di lavoratori impiegati nell’Ospedale San Martino di Genova, violando di fatto il principio cardine espresso dalla clausola sociale prevista dal codice degli appalti pubblici e quindi dal disciplinare di gara. E’ un fatto gravissimo che mette in forte discussione i diritti di lavoratrici e lavoratori ad esempio sulla sede di lavoro, sull’anzianità maturata e anche dal punto di vista economico.

Ritenendo gravissimo quanto sta accadendo in questo appalto pubblico, questa mattina i rappresentanti di Filcams e Fiom hanno chiesto di essere ascoltati in Regione con una delegazione di lavoratori, e hanno ottenuto un tavolo di confronto che si terrà oggi alle 16.30 alla presenza delle due aziende interessate al cambio di gestione e del sindacato così da definire e verbalizzare una corretta armonizzazione degli elementi retributivi. Questo si rende necessario a fronte del cambio di contratto nazionale che verrà applicato ai dipendenti: da quello metalmeccanico, applicato da Althea azienda uscente, al commercio, contratto applicato da Hospital Consulting, azienda subentrante.

L’apertura del tavolo istituzionale che si terrà oggi pomeriggio è una prima vittoria dei lavoratori che si sono rivolti al sindacato.

Oggi nel tavolo in sede istituzionale si giocherà la prossima partita che vedrà ferme le posizioni sindacali e le istanze a tutela dei lavoratori.