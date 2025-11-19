Calcio, presentata la quarta maglia dell’Entella

Dalla partnership tra l’Entella e il Comune di Portofino nasce una nuova maglia da gioco firmata Adidas. La divisa celebra l’identità unica del borgo ligure, rendendo omaggio alle sue due anime: quella autentica, legata alle radici e alle tradizioni marinaresche, e quella raffinata e internazionale, icona globale di stile e fascino. Il concept del kit da gioco incarna perfettamente questa doppia anima: la maglia è prevalentemente bianca con un distintivo motivo gessato verticale tono su tono, ad evocare un senso di sartorialità classica ed eleganza, mentre i dettagli che incorniciano il bianco richiamano le tinte tradizionali degli edifici di Portofino, così colorati, sin dal passato, per essere facilmente identificati dai pescatori in mare. Nel retrocollo le bandiere del codice internazionale nautico compongono la scritta “Chiavari”. Il logo “Entella” è stato ripensato ad hoc per l’occasione, in coerenza con il sistema-maglia, e vuole essere un richiamo esplicito alla tradizione nautica del borgo. Orazio Dell’Aversana vicepresidente esecutivo Virtus Entella: “Credo che le nostre due realtà abbiano molto in comune. Anche la nostra società, pur facendo parte di un grande gruppo internazionale, ha sempre mantenuto solide radici nel Tigullio. Viviamo in un territorio straordinario e Portofino ne è senza dubbio il simbolo più riconosciuto a livello globale. Allo stesso modo, l’Entella desidera rappresentarlo con orgoglio a livello calcistico. Il kit Portofino nasce da questo spirito, raccontare la nostra terra attraverso uno stile sobrio, elegante e autentico. Ringraziamo il Comune di Portofino per una collaborazione che valorizza la nostra identità e rafforza il legame con un borgo magnifico, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo”. Matteo Viacava, Sindaco di Portofino: “Portofino è lieta di essere al fianco dell’Entella. Questa collaborazione nasce dal desiderio di consolidare il rapporto tra il nostro borgo e una società che rappresenta con orgoglio il territorio, distinguendosi per l’impegno nel sociale e nella formazione dei giovani. Siamo certi che lavorando insieme riusciremo a valorizzare ulteriormente lo sport e la comunità del Tigullio, sostenendo l’Entella in questa nuova avventura con entusiasmo e determinazione. In collaborazione con la società, promuoveremo iniziative dedicate alla cultura e alla pratica sportiva, ospitate in alcune delle location più rappresentative di Portofino, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni, vero motore di sviluppo e futuro del nostro territorio.” Anche il video di lancio della nuova maglia intreccia le due anime di Portofino. Le scene di vita quotidiana di un vero pescatore locale, ambientate nei luoghi più suggestivi del borgo, vengono accompagnate dall’esibizione di un quartetto d’archi che, attingendo dalla cultura “pop”, reinterpreta la canzone “Portofino” de Il Pagante in un evocativo gioco di contrasti. C’era un tempo in cui Portofino era solo un piccolo borgo di pescatori con case colorate, barche tirate a secco, mani che odoravano di sale. Oggi è un simbolo conosciuto in tutto il mondo, ma con quella sua anima profonda che resta immutata. La squadra indosserà il nuovo kit in occasione della sfida casalinga contro il Palermo in programma sabato 22 novembre.

Informazioni sull'autore del post