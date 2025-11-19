Genova, manifestazione dei lavoratori ex-Ilva: traffico bloccato da Ponente a Levante

Lo sciopero dei lavoratori ex Ilva sta paralizzando il traffico nel Ponente Genovese da questa mattina quando, dopo una assemblea alle 8.45 si è formato un corteo che ha raggiunto il quartiere di Sampierdarena passando per la Strada Guido Rossa. Attualmente restano chiuse: via Cornigliano, piazza Savio e Guido Rossa. Le code stanno creando ripercussioni anche in autostrada alle uscite di Genova Ovest e Genova Aeroporto in direzione Savona e da Genova Prà. In A12 coda da Genova Nervi fino a Genova Ovest.
Articoli correlati
Coronavirus, altri 1334 casi in Liguria nelle ultime 24 ore
Sono 1.334 i nuovi positivi in Liguria nelle ultime 24 ore a fronte di 9.104 tamponi, tra molecolari e test rapidi antigenici, per un tasso di positività in calo, al 14,65%. Genova conta 701 casi, La Spezia 237, Savona 207, Imperia 182. Cinque decessi. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Maltempo febbraio-marzo, ok dal Governo per 8 milioni per la Liguria
Via libera dal Dipartimento nazionale della Protezione civile al riparto degli 8 milioni di euro stanziati dal governo a seguito dell’ondata di maltempo che tra il 9 febbraio al 31 marzo 2024 aveva colpito soprattutto l’area Metropolitana genovese e le province di Imperia e Savona. Le risorse erano state riconosciute a giugno (Dpcm 4/06/2025), ad […]
Genova, inaugurato il parco giochi della Radura della Memoria
Un’area giochi per bambini, campi da bocce, aree per il fitness e uno skate park (half pipe): è questo il volto della nuova area inaugurata oggi in via Walter Fillak, nella porzione a sud del cerchio alberato della Radura della Memoria e realizzata da Aster. La costruzione di un’area ludico sportiva proprio nella Radura della […]