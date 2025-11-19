Genova, manifestazione dei lavoratori ex-Ilva: traffico bloccato da Ponente a Levante

Lo sciopero dei lavoratori ex Ilva sta paralizzando il traffico nel Ponente Genovese da questa mattina quando, dopo una assemblea alle 8.45 si è formato un corteo che ha raggiunto il quartiere di Sampierdarena passando per la Strada Guido Rossa. Attualmente restano chiuse: via Cornigliano, piazza Savio e Guido Rossa. Le code stanno creando ripercussioni anche in autostrada alle uscite di Genova Ovest e Genova Aeroporto in direzione Savona e da Genova Prà. In A12 coda da Genova Nervi fino a Genova Ovest.

