Autonomia differenziata, firmata la pre-intesa tra Governo e Regione Liguria

Firmata la pre-intesa tra il Governo e la Regione sull’autonomia differenziata, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Il documento, sottoscritto dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli e dal presidente della Regione Marco Bucci, rappresenta il primo passo formale verso l’intesa definitiva che sarà poi sottoposta al Parlamento
L’accordo riguarda le prime quattro materie per le quali non è necessaria la definizione preliminare dei LEP, livelli essenziali delle prestazioni, o per le quali questi sono già stabiliti:
Protezione civile: potenziamento del coordinamento operativo sul territorio e maggiore capacità d’intervento nelle emergenze
Professioni: possibilità di intervenire sull’organizzazione e sulla disciplina di alcune attività professionali
Previdenza complementare e integrativa: promozione e gestione più vicine al territorio dei sistemi di tutela aggiuntiva
Tutela della salute: funzioni connesse alla gestione anche economico-finanziaria del sistema sanitario regionale
Le trattative si concluderanno entro il 31 dicembre 2025, come previsto dalla legge nazionale e dalla sentenza 192/2024 della Corte costituzionale. Restano aperti i tavoli tecnici per valutare future richieste su ulteriori materie