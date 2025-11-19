Autonomia differenziata, firmata la pre-intesa tra Governo e Regione Liguria

Posted on

Sono state costituite formalmente davanti al notaio la Fondazione Mei (Museo nazionale dell’emigrazione italiana) e la Fondazione Casa dei Cantautori, formate da Ministero della Cultura, Regione Liguria e Comune di Genova. Erano presenti il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, la soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio ad interim […]