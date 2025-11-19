Genova In Primo Piano Politica

Autonomia differenziata, firmata la pre-intesa tra Governo e Regione Liguria

Posted on Author Redazione Comment(0)
Firmata la pre-intesa tra il Governo e la Regione sull’autonomia differenziata, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Il documento, sottoscritto dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli e dal presidente della Regione Marco Bucci, rappresenta il primo passo formale verso l’intesa definitiva che sarà poi sottoposta al Parlamento
L’accordo riguarda le prime quattro materie per le quali non è necessaria la definizione preliminare dei LEP, livelli essenziali delle prestazioni, o per le quali questi sono già stabiliti:
 Protezione civile: potenziamento del coordinamento operativo sul territorio e maggiore capacità d’intervento nelle emergenze
 Professioni: possibilità di intervenire sull’organizzazione e sulla disciplina di alcune attività professionali
 Previdenza complementare e integrativa: promozione e gestione più vicine al territorio dei sistemi di tutela aggiuntiva
Tutela della salute: funzioni connesse alla gestione anche economico-finanziaria del sistema sanitario regionale
Le trattative si concluderanno entro il 31 dicembre 2025, come previsto dalla legge nazionale e dalla sentenza 192/2024 della Corte costituzionale. Restano aperti i tavoli tecnici per valutare future richieste su ulteriori materie

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cultura e Spettacoli Genova

Genova, costituite la Fondazione Museo dell’emigrazione italiane e la Fondazione Casa dei Cantautori

Posted on Author Redazione

Sono state costituite formalmente  davanti al notaio la Fondazione Mei (Museo nazionale dell’emigrazione italiana) e la Fondazione Casa dei Cantautori, formate da Ministero della Cultura, Regione Liguria e Comune di Genova. Erano presenti il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, la soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio ad interim […]
Cronaca In Primo Piano La Spezia e provincia

Sarzana, 15 milioni di euro per il rilancio del borgo di Marinella

Posted on Author Redazione

In arrivo 15 milioni di euro per il rilancio del borgo di Marinella di Sarzana, progetto ideato da Regione Liguria e approvato dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, che lo ha inserito tra i primi nella graduatoria nazionale. Le risorse consentiranno di attivare anche investimenti privati per un importante intervento di riqualificazione urbana, […]
Cronaca In Primo Piano

Due trombe d’aria avvistate al largo di Genova

Posted on Author Redazione

Pioggia e forte vento questa mattina a causa di una perturbazione La perturbazione che sta portando pioggia accompagnata da un forte vento, ha provocato la formazione di due trombe marine che si sono sviluppate davanti al porto di Genova senza, fortunatamente, procurare danni. La foto è di Luca Podestà, direttore responsabile de “Il Pubblicista”. Informazioni […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *