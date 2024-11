Posted on

Un panificio del centro storico è stato chiuso dalla Municipale dopo le verifiche della Asl3 che ha trovato al suo interno scarafaggi, escrementi di topi e-più in generale- una condizione igienica disastrosa. Il titolare, denunciato, dovrà adesso mettersi in regola con le norme sanitarie. Nei controlli gli agenti hanno anche scoperto che non era stata […]