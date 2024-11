“Alassio in rosa per Alessia” si chiude con 30 ecografie effettuate

Si è conclusa con una calorosa partecipazione e tangibili risultati l’edizione 2024 di “Alassio in rosa per Alessia”, la manifestazione annuale che la Città di Alassio, in collaborazione con AIRC, dedica alla sensibilizzazione sull’importanza fondamentale della prevenzione nella lotta contro il tumore al seno, e al sostegno della ricerca scientifica.

Promossa dal Comune di Alassio, Assessorato al Volontariato e Pari Opportunità, insieme ad AIRC, Alassio Salute, Associazione Amici di Padre Hermann ODV, Fidapa BPW Distretto Nordovest – Sezione di Alassio, Istituto Giancardi Galilei Aicardi e Gesco, l’iniziativa ha animato la città durante tutto il mese di ottobre con appuntamenti dedicati che hanno dato come risultato 30 visite con ecografia professionale realizzata da un medico oncologo effettuate presso il centro medico Alassio Salute diretto dal Dott. Augusto Gandolfo, e la somma di 2.152,00 euro raccolti a favore di AIRC da Gesco e dall’Associazione Amici di Padre Hermann, durante le serate benefiche di Apericerca musicali e la serata conclusiva di karaoke condotta da Giacomo Aicardi in Piazza della Libertà.

L’assessore al Volontariato del Comune di Alassio, Patrizia Mordente, dichiara: “La fontana di Piazza della Libertà e la facciata del Palazzo Comunale illuminate di rosa hanno ci hanno ricordato quotidianamente, per tutto il mese di ottobre, il valore della prevenzione e del sostegno che possiamo dare alla ricerca, con momenti di partecipazione corale davvero molto sentiti. Insieme alle altre iniziative che si sono susseguite, mi piace ricordare la splendida camminata con gli studenti dell’Istituto Giancardi Galilei Aicardi di Alassio, perché è davvero molto importante che la sensibilizzazione su queste tematiche avvenga fin dalla più giovane età. Insieme al consigliere alle Pari Opportunità Cinzia Salerno – che è impegnata in questa iniziativa anche come presidente di Fidapa Sezione di Alassio e come docente dell’Istituto Giancardi Galilei Aicardi – desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutte le realtà e le persone che di anno in anno contribuiscono con grande impegno a questa iniziativa, consapevoli che la solidarietà e la prevenzione possono davvero fare la differenza”.

