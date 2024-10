Liguria 2024, conclusa l’operazione di verifica dei candidati presidente e delle liste: ammessi 9 candidati presidente

Si è conclusa la procedura di verifica dei candidati presidente e delle liste provinciali presentate in occasione delle elezioni regionali, in programma il 27 e 28 ottobre 2024

Al termine della procedura di verifica, effettuata dall’Ufficio centrale regionale della Corte d’Appello di Genova e dagli uffici centrali circoscrizionali, risultano ammessi 9 candidati al ruolo di presidente della Regione Liguria e 570 candidati al ruolo di consigliere regionale. In provincia di Imperia sono 19 le liste, 19 in provincia di Savona, 20 a Genova e 19 in provincia della Spezia