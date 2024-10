Lucinasco, esce di strada con l’auto: morto 90 enne

Tragedia a Lucinasco dove un uomo di 90 anni è uscito di strada con la propria auto morendo sul colpo. L’uomo è uscito di strada per cause da accertare ed è finito con l’auto in una fascia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici con l’elicottero ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

