Paura nel cantiere navale di Riva Trigoso a Sestri Levante per un infortunio sul lavoro che ha coinvolto un marinaio durante le operazioni di attracco di una nave. Un marinaio di 50 anni su un rimorchiatore ha perso l’equilibrio lanciando la cima e ha sbattuto la testa procurandosi una ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici che hanno trasferito la vittima in ospedale per accertamenti.

