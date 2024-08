Finale Ligure, l’arrivederci di Viaggio nel Medioevo al 2025

Solo l’ultimo, questo, di una serie di momenti che confermano i grandi numeri dell’evento, oramai da alcuni anni di caratura internazionale con gruppi da Portogallo, Spagna e Francia oltre a quelli italiani provenienti da varie zone del Bel Paese uniti a svariati “mercenari” da diverse nazioni d’Europa, qualche arabo e persino un paio di attrici africani. Tutti avvicendatisi nelle oltre 100 esibizioni divise in quattro serate e in 8 zone spettacolo. Oltre alle tipiche cene medievali.

Attori, rievocatori, musicisti, volontari e appassionati, oltre ai commercianti del borgo che hanno aderito all’evento. Una sinergia di intenti coordinata con passione e con l’ausilio di professionisti per il supporto tecnico.

Ma, oltre alla conferma dell’evento oramai ultraventennale, questa edizione ha vissuto l’emozionante passaggio di consegne fra lo storico rettore dell’associazione Centro Storico del Finale Maura Firpo e Ludovica Lena, già responsabile del settore giovani dell’associazione e della comunicazione. Il rettore uscente Firpo, dimissionaria in seguito al nuovo incarico politico assunto nell’amministrazione comunale ha passato virtualmente lo scettro alla Lena ribadendo la sua volontà di mantenere attiva la sua collaborazione e il suo impegno all’interno del Consiglio Maggiore dell’associazione, che la vede presente costantemente da oltre 40 anni, proseguendo una tradizione familiare. Lo ha dimostrato non facendo mancare la presenza costante e il lavoro durante l’evento appena trascorso.

Con una cerimonia emozionante alla presenza di tutti gli artisti coinvolti e del personale impegnato, un abbraccio ha sancito il passaggio di consegne. Il rettore uscente, per la prima volta in veste di vicesindaco, e il nuovo rettore del CSF hanno effettuato la cerimonia di premiazione e scambio doni con gli ospiti.

Durante la cerimonia Mario da Costa, direttore artistico della Compagnia Almanach di Coimbra, ha annunciato ufficialmente la richiesta di gemellaggio della manifestazione portoghese “Viagem Medievale em terra de Santa Maria da Feira”, giunta con lettera ufficiale dall’autorità portoghese. Già nel 2001 le compagnie di spettacolo del Centro Storico del Finale (la neo nata Compagnia del Leone, i Tamburini marchionali e i Sonagli Tagatam ancora in fase embrionale) hanno potuto esibirsi in quella che è stata definita la più grande manifestazione storica d’Europa. Quel frangente fu determinante per l’evoluzione delle manifestazioni finalesi e dei gruppi di spettacolo che presero spunto dal grande evento e aprirono i loro confini ai rievocatori stranieri.