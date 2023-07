Sanremo, arriva RDS Summer Festival per un fine settimana a tutta musica

RDS 100% Grandi Successi arriva a Sanremo con la quinta tappa di RDS Summer Festival. Con il claim l’estate è un gioco, RDS sta viaggiando in tutta la penisola per festeggiare i suoi 45 anni con un villaggio ludico e un grande palco per regalare musica, intrattenimento e divertimento!

La festa comincerà venerdì 28 luglio con una vera e propria carovana, che con mezzi brandizzati sarà attiva dal pomeriggio nelle spiagge e nelle piazze, portando a bordo performer che travolgeranno il pubblico in uno show musicale e in momenti di puro intrattenimento ed evasione.

Vera protagonista dell’RDS Summer Festival sarà come sempre la musica, con dj set firmati RDS e una programmazione di performance live dei più importanti nomi del panorama musicale. Piazzale Carlo Dapporto, la sera del 28 luglio, sarà animato dalle voci di Cioffi, Paola & Chiara, Rocco Hunt, Sethu. Nella città ligure nota in tutto il mondo per il suo legame con la musica anche Sophie and the Giants che farà vibrare il pubblico con il suo sound e i suoi successi dal respiro internazionale.

Sabato 29 luglio la festa nel villaggio e sul palco continuerà con la musica di Aaron, Ana Mena, Francesca Michielin e gIANMARIA.

Coloro che nelle settimane precedenti si sono iscritti sul sito di RDS Summer Festival potranno presentarsi al desk RDS per convertire il QR code ricevuto via mail e ottenere il braccialetto pass che permetterà di accedere più rapidamente al villaggio attraverso una fast-track dedicata. Il punto accrediti sarà allestito in Via Giacomo Matteotti 138 di fronte al Cinema Centrale e sarà operativo a partire da giovedì 27 luglio dalle 16 alle 22, Venerdì e Sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

La tappa sanremese è completamente gratuita, per essere presenti ai live è sufficiente prenotare il proprio posto sul sito rdssummerfestival.it o iscriversi direttamente recandosi al desk RDS. Coloro che nei giorni precedenti non sono riusciti ad iscriversi o a passare al punto iscrizione, in Via Giacomo Matteotti 138 di fronte al Cinema Centrale, potranno presentarsi all’ingresso del villaggio dalle 19 fino al raggiungimento della capienza massima della piazza.

Entrambi i giorni, l’apertura dei cancelli è prevista a partire dalle 19.

