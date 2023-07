Assestamento bilancio Regione Liguria, presidente Toti: “Grande attenzione a sanità, Pnrr, cultura e promozione del territorio”

“Si tratta di un assestamento di bilancio che ha prestato grande attenzione alla spesa sanitaria, alle opere del Pnrr e Pnc con 216 milioni vincolati, di cui 173 milioni per la Missione Salute, alla promozione del territorio e alla cultura con un finanziamento ulteriore di 1 milione di euro al Carlo Felice e 250.000 in più al teatro Nazionale, oltre ad investimenti per la realizzazione di interventi infrastrutturali volti a migliorare la fruibilità dei luoghi di interesse turistico. Nonostante le conseguenze delle crisi geopolitiche, energetiche e alimentari dell’attuale periodo, dovuti prevalentemente alla guerra russo-ucraina ed ai conseguenti aumenti dei prezzi alimentari ed energetici che impattano su tutti i settori economici, il bilancio della Regione Liguria anche quest’anno mostra una sostanziale “tenuta” senza necessità di ricorrere a temuti tagli nella spesa, mantenendo inalterate le somme stanziate con il bilancio di previsione 2023-2025”.

Lo ha dichiarato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti dopo l’approvazione in Consiglio Regionale della legge di variazione di bilancio.

