Rezzoaglio, 20enne cade dalla moto: grave al San Martino

Un giovane di 20 anni è rimasto vittima di una caduta mentre era alla guida della moto a Rezzoaglio. Sul posto sono intervenuti rapidamente l’automedica Tango 1, la Croce Rossa di Rezzoaglio con il mezzo di soccorso di base, i vigili del fuoco e i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Liguria (CNSAS Rapallo).

Vista la gravità delle condizioni del giovane, è stato attivato anche l’elisoccorso Drago che lo ha trasportato in codice rosso al San Martino.

Informazioni sull'autore del post