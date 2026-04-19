Cronaca Genova e provincia

Rezzoaglio, 20enne cade dalla moto: grave al San Martino

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Un giovane di 20 anni è rimasto vittima di una caduta mentre era alla guida della moto a Rezzoaglio. Sul posto sono intervenuti rapidamente l’automedica Tango 1, la Croce Rossa di Rezzoaglio con il mezzo di soccorso di base, i vigili del fuoco e i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Liguria (CNSAS Rapallo).
Vista la gravità delle condizioni del giovane, è stato attivato anche l’elisoccorso Drago che lo ha trasportato in codice rosso al San Martino.

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