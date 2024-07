Calcio, pari per lo Spezia in amichevole contro l’Arminia Bielefeld

Posted on

Questa mattina il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha firmato un’ordinanza che consente l’apertura in deroga delle attività artigianali del settore benessere, tenendo conto delle disposizioni in materia di contrasto all’epidemia da covid 19. Un provvedimento preso a seguito dell’allentamento delle misure anti Covid e per andare incontro alla richiesta delle Associazioni di Categoria maggiormente […]