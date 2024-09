Calcio, il Genoa cerca il bis: contro il Verona per consolidare l’alta classifica

L’Europa potrebbe essere un obiettivo alla portata del Genoa che ha cominciato nel migliore dei modi il campionato dando continuità alle buone cose dimostrate nella scorsa stagione. I rossoblu dopo avere fermato l’Inter hanno espugnato Monza e sono determinati a concedere il bis al “Ferraris” contro il Verona che dopo aver asfaltato il Napoli ha inchiodato bruscamente ma anche comprensibilmente contro la super Juventus di Thiago Motta perdendo in casa 0-3. Per i rossoblu un’ottima occasione per installarsi nella parti alte della classifica e acquisire entusiasmo.

Genoa (3-5-2): Gollini; De Winter, Vogliacco, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Messias, Pinamonti.

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Magnani; Duda, Belahyane; Livramento, Suslov, Lazovic; Mosquera.

I PRECEDENTI

Vittorie Genoa: 23 (ultima nel novembre 2023, 1-0)

Pareggi : 12

Vittorie Verona: 2 (ultima nel dicembre 1989, 0-1)

Informazioni sull'autore del post