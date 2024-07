Calcio, la Sampdoria rimedia una brutta figura nella prima amichevole estiva: serve già correre ai ripari

Sampdoria sconfitta per 1-0 nella prima amichevole estiva disputata nel ritiro di Jena in Germania contro la Dynamo Berlino, squadra che milita in quarta serie. Decide la rete segnata a inizio gara dai tedeschi che hanno anche fallito un rigore del possibile raddoppio. Blucerchiati disastrosi in ogni zona del campo, sembrava che non si fossero mai allenati prima. Ovviamente manca ancora molto al debutto in campionato contro il Frosinone ma è necessario correre già ai ripari in chiave mercato e preparazione fisica.

Dynamo Berlino 1 Sampdoria 0

Reti: p.t. 13′ Dadashov.

Dynamo (4-3-3): Bätge (1′ s.t. Sommer); Reher (1′ s.t. Friedrich), Eder, El Abed (16′ s.t. Al Azzawe), Meiyer (1′ s.t. Grözinger); Breitfeld (1′ s.t. Amadou), Knezevic (16′ s.t. Hasenberg), Stockinger (16′ s.t. Dedidis); Crosthwaite (16′ s.t. Wüstenhagen), Wießmeier, Dadashov (16′ s.t. Malina).

Allenatore: Heraf.

Sampdoria (3-4-2-1): Ravaglia (1′ s.t. Scardigno); Bereszynski (25′ s.t. Zeqiraj), Ferrari (1′ s.t. Uberti), D’Amore (1′ s.t. Venuti); Girelli (13′ s.t. Vitale), Ricci (13′ s.t. Akinsanmiro), Yepes, Giordano; Benedetti (1′ s.t. Pozzato), Borini (1′ s.t. Stoppa); Coda (1′ s.t. La Gumina).

