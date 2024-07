Inchiesta di Genova, Spinelli potrà vedere il figlio per un’ora

Aldo Spinelli potrà incontrare il figlio al massimo per un’ora e sotto la supervisione di un militare della Guardia di Finanza. L’imprenditore portuale genovese, 84 enne, è ai domiciliari dallo scorso 7 maggio per essere stato coinvolto nell’inchiesta su presunta corruzione che ha terremotato la Regione Liguria. I giudici hanno spiegato che l’anziano deve stare ancora ai domiciliari per il pericolo di reiterazione del reato ma che non c’è più il rischio di inquinare le prove. Spinelli potrà rivedere il figlio in una data e in un orario da concordare.

