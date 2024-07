Genova, non accetta la fine della storia con la ex e la perseguita: due arresti e una denuncia

Non accetta la fine della storia con la sua ex, minorenne, e dopo averla stalkerizzata le piazza tre molotov sotto casa con la complicità di due amici. A finire nei guai una ragazza di 23 anni e un ragazzo di 21, arrestati dalla Polizia. Una terza persona di 25 anni è stata denunciata. Le accuse, a vario titolo, sono di stalking aggravato e detenzione e porto di armi, fabbricazione di armi e tentato incendio. Gli episodi di stalkeraggio sono partiti quando la minorenne di 17 anni ha deciso di lasciare la fidanzata. La donna, non accettando la fine della storia ha cominciato a perseguitarla con telefonate, messaggi, appostamenti con una escalation che ha portato la minorenne a fabbricare una molotov e a lanciarla nel giardino della ex fidanzata causando un principio di incendio. Successivamente la ragazza si è ripresentata dal portone di casa della ex con tre amici con i quali ha cosparso l’ingresso dell’abitazione con benzina e piazzando tre bottiglie molotov. A dare l’allarme un’inquilina che si è accorta di tutto e ha avvisato le forze dell’ordine che ha operato i due arresti.

