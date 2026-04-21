Cronaca Imperia e provincia

Ventimiglia, era stato multato sul treno e per vendicarsi aveva tagliato le gomme a 5 auto della Polizia: identificato

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È stato individuato e arrestato l’autore del danneggiamento di cinque autovetture della Polizia di Stato (quattro della Polizia di Frontiera e una del Commissariato di P.S. di Ventimiglia). L’uomo è stato fermato nei pressi dei giardini Reggio dalle pattuglie della Polizia di Frontiera, del Commissariato di P.S. di Ventimiglia e con il supporto della Squadra Mista italo/francese, al termine di un’attività investigativa avviata immediatamente dopo i fatti e proseguita senza soluzione di continuità.

Determinanti le analisi dei sistemi di videosorveglianza cittadini e degli uffici di polizia, che hanno consentito di individuare un soggetto con abbigliamento compatibile con quello ripreso durante l’azione. Decisivo anche un bracciale indossato al polso, visibile nei filmati e rinvenuto addosso all’uomo al momento del fermo.

Secondo quanto ricostruito, il soggetto si era temporaneamente rifugiato nell’alveo del fiume per sottrarsi alla ricerca degli operatori. Nel corso delle operazioni è stato rinvenuto uno zaino contenente effetti personali: addosso all’uomo è stato inoltre trovato un verbale emesso dalle autorità francesi per una violazione in ambito ferroviario.

L’arrestato, straniero del 1997, privo di documenti e senza fissa dimora, è stato fermato per violazione della normativa sull’immigrazione, essendo già destinatario di un provvedimento di espulsione e rientrato illegalmente in Italia. È stato inoltre fermato per danneggiamento aggravato, interruzione di pubblico servizio e per violazione delle disposizioni del recente decreto sicurezza, dl 23 di febbraio 2026, per la detenzione di strumenti atti ad offendere con cui ha forato le gomme delle autovetture di servizio.

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