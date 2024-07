Rigassificatore, Piana: “I partiti di opposizione in Regione e al Governo non perdono occasione per banalizzare su temi di grande attualità”

Alessandro Piana replica alla minoranza sul tema del rigassificatore

“È sempre doveroso da parte dell’Ente regionale, dar voce agli amministratori del territorio su un tema così delicato come quello del rigassificatore. Un atto dovuto che il presidente Toti, a sua volta, non ha mai negato in merito a questo e altri progetti. Non mi stupisce tuttavia constatare ancora una volta come i partiti di opposizione in Regione e al Governo non perdano occasione per banalizzare su temi di grande attualità, allo scopo di fare mera propaganda. D’altronde non mi aspetto un atteggiamento diverso da chi, anziché avviare un dialogo costruttivo con i territori, si barrica dietro affermazioni sensazionalistiche senza evidentemente conoscere il tema in oggetto”.

