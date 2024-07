Rigassificatore, Azione: “Il rigassificatore può tranquillamente operare a Piombino”

“Il rigassificatore può tranquillamente operare a Piombino, come ha sempre dichiarato la Snam, ma il suo trasferimento è il compromesso di uno scambio tra Fratelli d’Italia e il commissario-presidente Toti che probabilmente aveva così ottenuto il consenso per fare il terzo mandato”. Lo affermano da Azione

“Il voltafaccia di Forza Italia e Lega degli ultimi quindici giorni ne è prova. Venuto meno il peso politico del presidente i partiti di centro-destra, non Fratelli d’Italia, che avevano subito questa scelta assurda, ora si sentono liberi di schierarsi contro il rigassificatore. Spostarlo a Vado costa almeno 350 milioni di euro che saranno pagati tramite le bollette dalle famiglie italiane. Somme che sarebbe utile impiegare per opere necessarie e fondamentali per intervenire sui gravi problemi sanitari ed infrastrutturali che affliggono la provincia di Savona e la Liguria intera”. concludono da Azione.

