Genova, opere dell’artista Belcastro in vendita su e-bay. Il Figlio: “Non sono originali”

Il figlio dell’artista genovese Salvatore Belcastro ha messo in guardia eventuali compratori delle opere del padre: “Voglio chiarire che non sono degli originali, sono di dubbia provenienza e non autenticati dall’erede. Negli anni 80 faceva tutt’altra pittura, non dei nudi. Non si capisce da che provenienza vengono, non li riconosco e non c’è certificazione. Mio padre non firmava mai con l’anno e siglava in un modo diverso. Io sto lavorando da una vita a certi prezzi. Questa persona che li mette in vendita sta rovinando i lavori che sto facendo”.

