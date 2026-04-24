Maxi-emergenze, tecnologia e volontariato: a Savona i risultati del progetto europeo Nightingale

Migliorare la gestione delle maxi-emergenze attraverso innovazione tecnologica e collaborazione tra tutti gli attori del soccorso: è questo l’obiettivo del progetto europeo Nightingale, promosso a livello territoriale da ASL2 Savonese e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, i cui risultati sono stati presentati oggi presso l’Ospedale San Paolo di Savona.

Finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020, il progetto ha coinvolto 23 partner in 11 Paesi. Per ASL2 Savonese, le attività sono state coordinate dal dottor Simone Bazzurro, in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e con il coinvolgimento delle principali componenti operative del territorio, tra cui ANPAS Liguria, forze dell’ordine e Croce Rossa Italiana.

Cuore del progetto è lo sviluppo di strumenti concreti a supporto degli operatori impegnati nelle emergenze complesse. Tra questi, il Digital Triage Kit, un dispositivo indossabile simile a un orologio, che consente di rilevare i parametri vitali dei pazienti, assegnare un codice di priorità e trasmettere i dati in tempo reale alla centrale operativa.

Il sistema è integrato con applicazioni mobili e una piattaforma digitale che permettono di geolocalizzare le vittime, condividere le informazioni tra tutte le squadre coinvolte e avere in pochi minuti una visione completa della situazione sul campo, migliorando il coordinamento e la rapidità delle decisioni.

Nel corso dell’evento sono state presentate anche le immagini dell’esercitazione svolta sul territorio savonese, che ha visto il coinvolgimento diretto dei volontari ANPAS insieme ai Vigili del Fuoco e alle altre componenti del sistema di soccorso, in uno scenario realistico di maxi-emergenza.

All’esercitazione hanno partecipato anche circa 60 studenti del Liceo Scientifico “Orazio Grassi” di Savona, contribuendo alla simulazione e avvicinandosi ai temi della gestione delle emergenze.

“Il volontariato organizzato rappresenta una componente fondamentale del sistema di emergenza, grazie a una presenza capillare e a personale formato – ha dichiarato Gabriele Marino Noberasco, Consigliere ANPAS Liguria –. L’integrazione con strumenti tecnologici avanzati consente ai volontari di operare in modo ancora più efficace, in stretto coordinamento con tutte le componenti del soccorso.”

Nel corso dell’incontro è stato inoltre sottolineato il valore della collaborazione tra ANPAS e Croce Rossa Italiana, impegnate fianco a fianco nelle attività operative e formative.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di rafforzamento del sistema di emergenza territoriale, attraverso l’integrazione tra innovazione tecnologica, formazione e capacità operativa, con l’obiettivo di migliorare il coordinamento e l’efficacia degli interventi nelle maxi-emergenze.

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