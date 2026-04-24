Da mercoledì 29 aprile al via lavori per nuova rampa tra la diramazione autostradale A15 – La Spezia e il terzo lotto dell’Aurelia bis

Partiranno mercoledì 29 aprile i lavori per realizzare una nuova rampa che collegherà la diramazione autostradale A15 – La Spezia con il terzo lotto (stralcio C dell’Aurelia bis) della variante di accesso all’hub portuale. Lo ha comunicato Anas, dopo una riunione insieme a Regione Liguria, provincia della Spezia e il concessionario autostradale Concessioni del Tirreno. L’intervento comporterà una modulazione del traffico da due a una corsia in prossimità dello svincolo di Stagnoni, in direzione Santo Stefano Magra per consentire l’immissione in sicurezza dei veicoli provenienti dalla zona porto-zona industriale. Nelle prossime ore verrà posizionata la cartellonistica predisposta sulla base delle indicazioni del comune e indispensabile per segnalare la direzione alternativa consigliata.

“Questa nuova infrastruttura è fondamentale non solo per la città ma per tutta la provincia – dichiara l’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone – Il nostro territorio la attende da anni, non può essere rimandata: la nuova rampa si innesta in una fase cruciale dei lavori del terzo lotto dell’Aurelia Bis, che stanno procedendo spediti. L’obiettivo è completare l’opera nel più breve tempo possibile per evitare disagi maggiori nei mesi invernali. Siamo consapevoli che questo cantiere potrà creare dei disagi e ci scusiamo in anticipo con gli spezzini”.

Per quanto riguarda i lotti della Variante Aurelia “Anche per il primo lotto e il secondo lotto le notizie sono positive: dopo le difficoltà dei mesi scorsi, la nuova impresa incaricata del primo stralcio ha avviato la cantierizzazione e da metà maggio interverrà nella galleria, con l’obiettivo di stringere i tempi. I lavori del secondo stralcio stanno tornando a regime. Per questo è importante procedere con la realizzazione della nuova rampa, in linea con l’obiettivo di traguardare il prima possibile il completamento dell’Aurelia bis”.

“Questo programma rientra in uno scenario più ampio – aggiunge il sindaco della Spezia e presidente della provincia Pierluigi Peracchini – dove il coordinamento tra gli enti sta garantendo lo sviluppo di una migliore rete viaria. Stiamo lavorando su più opere e questo intervento di Anas su quel tratto di variante ci consente di fare un importante passo avanti nel raggiungimento di un obiettivo da tempo atteso. Come comune abbiamo operato in queste settimane per arrivare alla conclusione di alcuni altri cantieri stradali strategici che erano presenti nell’area oggi interessata dall’intervento di Anas, in questo modo avremo un minor carico di traffico su alcune strade alternative. In queste ore sarà, inoltre, posizionata una speciale cartellonistica per dare indicazioni sul percorso alternativo consigliato. La situazione sarà comunque monitorata anche perché, grazie a questa sinergia tra gli enti interessati al programma, ci sarà attenzione a risolvere tutte le problematiche che potranno evidenziarsi”.

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