Genova, piano di risanamento AMT: a Palazzo Tursi incontro tra Amministrazione e Sigle Sindacali

Positivo incontro questa mattina a Palazzo Tursi per fare il punto sullo stato di avanzamento del piano di risanamento di AMT.

Alla riunione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dell’azienda hanno preso parte la sindaca di Genova, Silvia Salis, il vicesindaco Alessandro Terrile, l’assessore alla Mobilità, Emilio Robotti e il vicesindaco metropolitano Simone Franceschi. Per AMT erano presenti il presidente Federico Berruti, il direttore generale Paolo Ravera e il direttore del personale Antonio Serra.

Durante la mattinata sono stati illustrati alle sigle sindacali gli impegni assunti dal Comune e dagli altri enti locali per portare avanti il percorso di risanamento dell’azienda, anche alla luce del confronto positivo e costante con gli organi di controllo.

Nel mese di maggio sarà approvata la versione definitiva del piano, che sarà poi sottoposta all’esame dei creditori e all’omologa da parte del Tribunale.

Durante la riunione è stato inoltre ribadito come l’uscita dalla crisi non debba limitarsi ai soli aspetti finanziari, ma rappresentare anche un’occasione di rilancio del trasporto pubblico locale, in termini di qualità, efficienza e capillarità del servizio sul territorio.

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