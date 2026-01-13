Genova, la Comunità iraniana in piazza in difesa dei diritti. Marco Bucci: “La nostra Regione si riconosce nei principi universali della democrazia, della pace e dei diritti umani”

Oggi a Genova la comunità iraniana è scesa in piazza per testimoniare il valore della libertà e dei diritti fondamentali della persona. “A nome della Regione Liguria, ho voluto far arrivare un messaggio di profondo rispetto e sincera vicinanza a chi manifesta pacificamente per chiedere giustizia e cambiamento.

La Liguria guarda con attenzione, rispetto e preoccupazione alle donne e agli uomini iraniani che continuano con coraggio le loro azioni di protesta, gesti che vengono sistematicamente repressi con violenze e arresti. Comprendiamo profondamente il valore di ogni voce libera e di ogni ribellione pacifica che rivendica dignità umana e libertà di espressione.

La nostra Regione si riconosce nei principi universali della democrazia, della pace e dei diritti umani. A chi lotta per un futuro migliore va il nostro sostegno e il nostro impegno quotidiano”. Lo ha reso noto il presidente della REgione Liguria, Marco Bucci.

