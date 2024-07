Savona, nuova manifestazione per la pace in Palestina venerdì alle 17.30

Nuovo presidio contro la guerra venerdì alle 17.30 in Piazza Mameli a Savona. L’evento è organizzato da “Savona per il disarmo” e “Sanitari per Gaza Liguria”, e ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e chiedere la fine del genocidio in corso a Gaza, una crisi umanitaria che perdura ormai da nove mesi sotto gli occhi del mondo.

Alle 18.00, al suono tradizionale della campana quando la piazza si immobilizzerà per un momento di riflessione e denuncia, sarà riproposto un flash mob come già visto la scorsa settimana: i partecipanti si stenderanno a terra avvolti in lenzuola bianche, rappresentando simbolicamente le vittime di Gaza. Alcuni terranno in mano cartelli con la scritta “Fermate il genocidio a Gaza”, mentre altri rimarranno distesi sul suolo.

La manifestazione vedrà la partecipazione di diverse associazioni e gruppi locali, tra cui ANPI Celle, ARCI Savona, doMani, Associazione Culturale Liguria Palestina – sezione di Savona e Officina della Pace.

