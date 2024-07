Borghetto S.S. resta appeso ad un treno e viene investito dal convoglio: morto uomo di 35 anni

Posted on

Savona. Un quarantatreenne è stato denunciato per aver alloggiato “a scrocco” in alcune strutture ricettive del Savonese utilizzando un documento falso. Con lo stesso era riuscito a consumare pasti nelle varie strutture. Indagini sono in corso da parte della polizia per verificare se abbia messo a segno o meno altre truffe del genere ma utilizzando […]