Andora, ottenuto un finanziamento da 550.000 euro per la conclusione dei cantieri sul Rio Duomo

Dal progetto al cantiere con l’obiettivo di una sempre maggiore messa in sicurezza.

Dopo l’ok della Giunta Comunale al progetto esecutivo, Andora ha ottenuto un finanziamento regionale di 549.179 euro che permetterà di completare, con l’avvio del secondo lotto, l’intervento di arginatura messa in sicurezza del del rio Duomo, nella zona residenziale di Molino Nuovo, e di adeguarlo a quanto previsto dalle normative del Piano di Bacino.

“Si può ora fare la gara per affidare i lavori e completare la messa in sicurezza del Rio Duomo che nella sua parte terminale tocca un’area residenziale” dichiara soddisfatto il sindaco Mauro Demichelis ringraziando Regione Liguria “per la sensibilità dimostrata con il piano varato che va a agire su criticità che avevamo segnalato“.

“L’intervento oltre che l’abitato – specifica il primo cittadino andorese – andrà anche a tutelare la piccola chiesetta di San Sebastiano, a rischio allagamento e segue quello già realizzato sulla sponda destra. I lavori interesseranno tutto l’argine sinistro. Sarà aumentata la portata del rio in modo che possa agevolmente smaltire le acque, verrà ricostruita l’arginatura della sponda sinistra, in parte con argini realizzati tramite scogliere e in parte con un muro di cemento armato“.

“L’opera si inserisce nel quadro di lavori che hanno come obiettivo regimentare le acque dei rii e tutelare gli abitati da esondazioni in caso di forti piogge. Con queste finalità sono stati già realizzati l’innalzamento del ponte Europa Unita, il primo lotto alla foce del rio Metta a tutela di località San Pietro dove abbiamo investimento 300 mila euro, la regimentazione di rio Vignette nell’Andora di Ponente con opere di allargamento della portata del valore 527mila euro o come fatto con il rio Moltedo in località Barò dove già da tempo si è intervenuti con opere per un valore 650mila euro” chiosa Demichelis.