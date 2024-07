Cairo Montenotte, Si corre la Stracairo, tutte le limitazioni del traffico

Posted on

Albenga. Mattinata in campo di mercoledì 14 Agosto, che sul green del “Riva” ha incontrato per un allenamento congiunto la Juniores della San Filippo. Mister Matteo Solari ha così potuto cogliere l’occasione per far ruotare gli uomini a sua disposizione traendo indicazioni utili in vista dei primi impegni ufficiali della stagione. Buona la prestazione offerta […]