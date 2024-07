Regione Liguria, Ospedale di Albenga: approvato l’ordine del giorno presentato dalla maggioranza per la riapertura del PPI h 24 7 giorni su 7

Posted on

Alassio. Parla di “danno incalcolabile” per il turismo savonese e ligure se la tassa di soggiorno di cui tanto si parla in questi giorni fosse applicata, il vicecoordinatore di Forza Italia e presidente del gruppo Politica per Passione Marco Melgrati. Spiega l’ex sindaco di Alassio ed ex consigliere regionale: “Lo dico da cittadino, da ex […]