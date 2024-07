Savona, al Priamar i “Carmina Burana” di Orff

Il prossimo 7 luglio, alle ore 21:15, il Festival 20.24 Contaminazioni Liriche presenterà uno dei capolavori più celebri e amati della musica classica del XX secolo: la Carmina Burana di Carl Orff. L’evento avrà luogo nella suggestiva cornice della Fortezza del Priamar di Savona, promettendo un’esperienza indimenticabile sia per gli appassionati di musica che per i neofiti.

La Carmina Burana, composta tra il 1935 e il 1936, si basa su una raccolta di poemi medievali anonimi, rinvenuti tra i manoscritti dei clerici vaganti e dei goliardi. Questi testi trattano temi universali come la natura, l’amore, la gioventù e i piaceri della vita. L’opera fa parte del trittico teatrale di Orff intitolato Trionfi, insieme ai Catulli Carmina e al Trionfo di Afrodite.

La cantata è suddivisa in tre sezioni principali, ognuna delle quali esplora un aspetto diverso della condizione umana:

La prima sezione, Primo vere (Primavera), celebra i piaceri della natura e dell’amore giovanile. Qui troviamo il celeberrimo “O Fortuna”, un inno potente che apre l’intera cantata e evoca il tema della fortuna e del destino.

La seconda sezione, In taberna (In taverna), ruota attorno ai piaceri della vita sensuale, della libidine e della gioia di vivere. “In taberna quando sumus” è uno dei brani più vivaci e noti di questa parte, che esplora temi di festa e di trasgressione.

La terza sezione, Cour d’amours (Corte d’amore), si concentra sull’amore romantico e la bellezza. Qui troviamo “Tempus est iocundum”, un movimento che celebra la gioia e la spensieratezza dell’amore.

Il concerto sarà diretto dal maestro Giulio Magnanini e vedrà la partecipazione del Coro Filharmonia, accompagnato dai solisti Irene Celle, Raffaele Feo e Matteo Loi. Il pianoforte sarà affidato a GianLuca Ascheri e Andres Jesus Gallucci, mentre un ensemble di percussioni aggiungerà ritmo e drammaticità all’esecuzione.

I biglietti per questo evento straordinario sono disponibili presso il Teatro Chiabrera e online su www.operagiocosa.it. Il costo del biglietto intero è di €15, con uno sconto speciale per gli under 26 che potranno acquistare il loro ingresso a soli €5.

La Carmina Burana di Carl Orff continua a incantare e a emozionare il pubblico di tutto il mondo con la sua potenza espressiva e la sua capacità di evocare emozioni profonde. Il Festival 20.24 Contaminazioni Liriche si propone di portare questa esperienza straordinaria nel cuore della Fortezza del Priamar di Savona, un luogo storico che si presta perfettamente alla grandiosità di questa composizione epica.

