Cogoleto, ha aperto il parcheggio estivo allo stadio di atletica “Pala”

E’ stato aperto ieri il parcheggio estivo al campo sportivo Marco Pala. Sarà possibile parcheggiare il giovedì dalle 8 alle 15 e nei fine settimana (8-23).

Dal 1°agosto al 1° settembre da lunedì a venerdì 8-21 e nei fine settimana: 8-23

Nelle giornate del 12 luglio e 8-10-17-30 agosto con orario 8-01.

Il parcheggio sarà gratuito per i titolari del tagliando cude e per le auto munite di bollino residenti, commercianti e bollino azzurr, non residente. Per tutte le altre vetture il prezzo è di 1 euro l’ora o 7 euro giornalieri.

