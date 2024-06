Laigueglia: Inizia il primo campionato di salse al mortaio con l’aglio di Vessalico.

La Chef Stefania Alberti, volto di “Assaggia la Liguria”, ed Ambasciatore delle eccellenze liguri certificate e delle produzioni agricole tipiche della Regione, sarà la testimonial e giudice di questa competizione che mette in luce uno dei simboli dell’enogastronomia regionale.

Laigueglia (SV), il “borgo più bello d’Italia”, insignito della bandiera Blu d’Europa, si prepara ad accogliere gli appassionati di gastronomia per le selezioni al primo campionato di salsa al mortaio, un evento che celebra l’aglio di Vessalico, gioiello dell’agricoltura ligure.

Per l’occasione, la Chef Stefania Alberti presenterà la ricetta del “pestato all’erba di San Pietro”. Questa antica salsa al mortaio ha come ingrediente, insieme all’aglio di Vessalico, l’erba di san Pietro (Crithmum maritimum), una pianta che cresce spontanea sul litorale laiguegliese, nota per le sue proprietà benefiche e salutari.

Il ristorante “La Sosta” di Laigueglia porta avanti con impegno e passione, grazie anche ad un continuo lavoro di ricerca storica, la valorizzazione di tutte le eccellenze e le tipicità del nostro territorio. Per questo può fregiarsi del marchio Liguria Gourmet rilasciato a chef e ristoranti che si impegnano nel sostegno delle più autentiche produzioni locali.

L’appuntamento è fissato per le 10:00 di martedì 18 giugno presso lo stabilimento balneare “Bagni Molo” di Laigueglia.

L’evento si inserisce nel progetto “Spiagge Didattiche”, coordinato da Franco Laureri, responsabile marketing e comunicazione delle Antiche Vie Del Sale, con l’obiettivo di trasformare i visitatori in veri e propri testimonial del “made in Liguria”, in contesti ideali come gli stabilimenti balneari.

Dieci fortunati turisti avranno l’onore di sfidarsi sotto lo sguardo attento del sindaco di Vessalico, Flavio Manfredi e la regia di Marco Dottore dell’agenzia Eccoci di Alassio.

I partecipanti avranno a disposizione un paniere ricco di prodotti locali, tra cui l’incomparabile aglio di Vessalico, le olive taggiasche, una selezione di formaggi, l’olio extra vergine di oliva Riviera Ligure Dop selezione “Seèna” del frantoio Sommariva di Albenga, il basilico Dop e le erbe aromatiche.

Potranno utilizzarli per creare nuove ricette e concorrere per un posto al primo campionato nazionale di salse al mortaio che si terrà il 2 luglio durante la 264ª fiera dell’aglio di Vessalico.

Come rimarcano Alessandro Navone, Presidente delle Antiche Vie Del Sale, e il Sindaco di Vessalico, Flavio Manfredi: “Questo educational rappresenta una bellissima opportunità, non solo per valorizzare il nostro aglio ma l’intera tradizione culinaria legata ai prodotti liguri. Una promozione per il nostro entroterra e per le sue eccellenze: dall’enogastronomia alle rilevanze storico-artistiche e naturalistiche.”

