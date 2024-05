Celebrato l’80°anniversario dell’eccidio del Turchino

Posted on

La Croce Rossa di Arenzano si è attivata per raccogliere abiti e generi alimentari da destinare al centro migranti di Voltri dove sono ospitate 75 persone. Il vestiario deve essere nuovo o anche usato ma in buone condizioni e pulito, chi volesse può consegnarlo nella sede di Via Cambiaso dalle 9 alle 17.