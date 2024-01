Genova, da oggi, 1° gennaio 2024 si viaggerà gratis sulla metropolitana

Posted on

“Il settore turistico in Liguria nel 2022 ha fatto registrare numeri mai ottenuti prima, con più di 15 milioni di presenze, oltre 2 milioni soltanto nella città di Genova. Numeri che indicano come l’obiettivo della destagionalizzazione sia stato centrato, con una regione che non è più attrattiva soltanto nei mesi estivi ma che si è […]