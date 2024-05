Filippo Ganna vince la quattordicesima tappa del Giro d’Italia. Tadej Pogacar rimane in Maglia Rosa

Posted on

Il Genoa al passo d’addio alla Serie A, nell’ultima gara in programma al “Ferraris” oggi alle 17.15 i rossoblu si congederanno dal massimo campionato ospitando il Bologna in una gara che non mette in palio nulla se non la possibilità di chiudere il campionato con un sorriso per entrambe le compagini. Il Genoa è ormai […]