Laigueglia, per il passaggio della tappa del Giro d’Italia, parcheggi gratis in due zone del paese

Per porre parziale rimedio alla difficoltà di reperire posti auto a seguito delle disposizioni prefettizie che prevedono il divieto di sosta lungo la via Aurelia domani, 7 maggio 2024, in occasione del passaggio della quarta tappa del Giro d’Italia, in via del tutto eccezionale saranno fruibili gratuitamente i parcheggi siti in via Concezione (dietro la stazione FFSS) ed in piazza san Sebastiano, normalmente a pagamento. Lo ha deciso l’Amministrazione Comunale vista la straordinarietà dell’evento.

