Regione Liguria sostiene 32 iniziative culturali sul territorio per oltre 320mila euro

Sono 32 le iniziative culturali e di spettacolo dal vivo sostenute da Regione Liguria con un contributo complessivo di circa 322mila e 166 euro. A beneficiare del finanziamento inserito nel Bilancio di previsione 2024/2026 sono teatri, fondazioni, enti locali e associazioni impegnati nella realizzazione di eventi culturali sul territorio ligure. Questo quanto deliberato dalla Giunta regionale su proposta del presidente di Regione Liguria e assessore alla Cultura.

“La cultura in Regione Liguria è viva, capillare, strutturata e attrattiva in tutte le sue forme: lo dimostrano i tantissimi eventi di ogni genere che, da Ponente a Levante, la animano in ogni periodo dell’anno – dichiara il presidente della Regione Liguria e assessore alla Cultura – Per questo, oltre a sostenere le grandi realtà culturali, la Regione è dalla parte delle realtà più piccole, ma non meno importanti, perché sono loro il vero motore culturale della Liguria. Queste realtà sono da sostenere e valorizzare sempre di più, perché svolgono anche un ruolo sociale: grazie a loro, infatti, si sviluppano processi e pratiche creative e innovative, si favoriscono la coesione sociale e la partecipazione, si promuove la cittadinanza attiva. Alcuni degli eventi che sosteniamo si sono trasformati in volano economico, occasioni di rilancio, scoperta e rigenerazione del territorio attraverso la partecipazione delle comunità locali. Per questo – conclude il presidente – il nostro impegno per sostenere le nostre realtà culturali continuerà e aumenterà. La cultura è la base della nostra società e uno strumento fondamentale per lo sviluppo e la crescita e nostro territorio”.

Di seguito i Comuni che beneficiano del contributo regionale:

Comune di Sestri Levante, Premio e Festival Andersen

Comune di Casarza, Premio Letterario Umberto Fracchia

Di seguito gli altri soggetti, pubblici e privati, beneficiari del contributo in oggetto:

Teatro Pubblico Ligure, Palcoscenico Liguria

Associazione culturale Isaiah Berlin, 7a edizione di Appuntamenti cultura, arte e scienza

Associazione culturale Teatro Lunaria, Festival in una notte d’estate

Officine Papage, Festival nuove terre

Associazione culturale Centro Teatro Ipotesi, 7a edizione Liguria delle Arti

Fondazione Anna Solaro – Teatro dell’Ortica Ets, 16esima edizione Festival teatrale dell’Acquedotto

Aps Teatro Necessario, spettacolo “7 minuti”

Associazione culturale Gli Scarti, Sarzana Teatro Festival

Aps Palazzo Lomellino di Strada Nuova, mostra “Ottomani, Barbareschi, Mori e altre genti nella pittura genovese”

Associazione socio musico culturale Rapallo Musica, 26esimo Festival internazionale Armonie sacre, percorrendo le Terre di Liguria

Aps Terreni Creativi, Festival Terreni Creativi

Associazione Musicaround Ets, 8a edizione La Voce e il Tempo

Comitato 100 anni Stazione Sestri Levante, festeggiamenti per i 100 anni della stazione ferroviaria di Sestri Levante

Associazione musicale Ensemble Nuove Musiche, 12esimo Festival internazionale di Musica di Savona

Associazione culturale Le Muse Novae, Premio Bindi – Canzone d’Autore

Associazione culturale Gezmataz, 21esima edizione Festival Gezmataz

Aps Officine del Levante, Levanto Music Festival Amfiteatrof

Associazione Gruppo strumentale Hyperion, Festival i Luoghi della Musica 2024

Associazione Collegium Pro Musica, Le vie del Barocco

Aps Cattivi Maestri, Wroom Festival – Festival del teatro per l’infanzia

Associazione culturale concertistica Musica a Santa Tecla, I Concerti di Villa Nobel – Sanremo, 6a Rassegna Concertistica Internazionale

Associazione Comitato San Maurizio, Festival della Cultura Mediterranea – Città di Imperia

Associazione Odv Simon Boccanegra, 19esima edizione Liguria Opera Festival

Associazione culturale Freezone, Poevisioni 2024

Associazione culturale Dioniso, Accelerando Festival

Aps Senza Tempo, Sarzana Senza Tempo edizione “La fuerra di Sarrezzana 1487”

Associazione Città dei Concerti, 23esima edizione Festival paganiniano di Carro

Associazione Comitato per il Settembre Musicale di Sassello, Stagione musicale di Sassello in Musica 2024

Associazione culturale Pasquale Anfossi, L’antico ed il nuovo – La parola e la musica

Associazione Percorsi, 28esima edizione Premio Montale Fuori di casa

